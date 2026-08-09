Трамп считает, что ухудшение экономики Ирана подтолкнет Тегеран к договоренностям

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономическая ситуация в Иране ухудшается, и выразил уверенность в достижении договоренностей с Тегераном.

Как передает 1news.az, об этом он сказал в интервью порталу Axios.

"Мы действуем без шума", - заявил Трамп, говоря о дальнейших шагах Вашингтона в отношении Ирана.

По словам американского лидера, США лишь частично ведут переговоры с Тегераном и в настоящее время наблюдают за ситуацией в Иране, где, по его оценке, высокая инфляция и недостаточно средств.

Трамп отметил, что Иран находится "в очень плохом состоянии" с экономической точки зрения. По его мнению, одной из причин этого является морская блокада Ирана со стороны США.

Как отмечает Axios со ссылкой на американских чиновников, еще неделю назад Трамп склонялся к возобновлению масштабных военных действий против Ирана, однако впоследствии его убедили пойти на деэскалацию.

"Все получится. Все всегда получается. Это как шахматная партия", - сказал Трамп, оценивая перспективы достижения договоренности с Ираном.