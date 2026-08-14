В Баку за автохулиганство арестовали водителя мопеда - ФОТО

В столице арестован водитель мопеда, совершивший автохулиганство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего Фамиля Агаева - водителя мопеда, который в Хатаинском районе грубо нарушил правила дорожного движения и совершил автохулиганство, создав реальную угрозу для своей жизни и здоровья других участников движения.

В Управлении государственной дорожной полиции города Баку сообщили, что в отношении водителя был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и направлен на рассмотрение в соответствующий суд. Решением суда Ф. Агаев был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.