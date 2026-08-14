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Армения пересмотрит правила выдачи гражданства этническим армянам

First News Media13:25 - Сегодня
Армения пересмотрит правила выдачи гражданства этническим армянам

Замглавы МВД Армении Армен Казарян считает, что процесс получения гражданства страны слишком упрощен для этнических армян и его нужно пересмотреть.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

Он заметил, что в 2025 году гражданство получили больше 32 тысяч армян, это исторический максимум. Он считает, что это в основном армяне-граждане РФ и решение обусловлено украинским конфликтом и проблемами со въездом граждан России в разные страны. В этом контексте он заявил, что получение гражданства должно иметь ценность, а не напоминать транзакцию.

"Нет каких-либо требований к этническим армянам для получения паспорта нашей страны. Это проблема, и ее нужно решать адресно", — заявил он, не исключив проведение соответствующих законодательных изменений.

Казарян заявил, что для получения гражданства иностранцы должны пройти процесс натурализации через 3-летнее проживание в стране, тест на знание языка и законов. Однако соотечественники проходят процедуру упрощенно, и по сути никаких требований к ним нет.

В этом контексте чиновник также заметил, что человек может отказаться от гражданства Армении и через 15 минут вновь обратиться для его получения. Это, по его убеждению, неправильно.

В свою очередь и.о. главы Службы миграции и гражданства МВД Армении Нелли Давтян сообщила, что в первом полугодии текущего года за получением гражданства обратились 13 086 человек, а 16 770 получили его. Причем из них 8676 — вынужденные переселенцы из Карабаха. Давтян заметила, что в аналогичном периоде прошлого года гражданство получили 3393 жителя Карабаха.

Чиновница также рассказала, что заявления об отказе от гражданства написали 914 человек, в прошлых годах их было около 2 тысяч. В этом году прекратили гражданство 2495 человек, а в прошлом году — 2100.

Источник: Sputnik Армения

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