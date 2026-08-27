Названы цены и адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

Скидки на школьную форму продолжают действовать. Так, цены на брюки и юбки снижены с 20 до 15 манатов.

Начальник отдела продаж ОАО «Бакинский швейный дом» (BTE) Этибар Азимов сообщил АПА, что в этом году цены на жакеты также снижены с 30 до 20–22 манатов.

Отмечается, что указанные сниженные цены действуют и в текущем году.

Он подчеркнул, что стоимость рубашек и поло с коротким рукавом составляет 12 манатов, с длинным рукавом - 14 манатов. Изделия изготовлены из 100-процентной хлопчатобумажной ткани.

«Центры продаж работают круглый год. В преддверии школьного сезона они будут работать ежедневно, включая все субботы и воскресенья, до 15-го числа месяца. Адреса и контактные номера центров продаж, горячая линия и другая информация размещены на странице предприятия в Instagram, а также на сайте Бакинского швейного дома», - сообщил он.

BTE также обратился к родителям с рекомендацией не приобретать школьную форму в случайных местах продажи:

«Родителям рекомендуется не покупать в случайных торговых точках школьную форму неизвестного происхождения и качества. Может быть неизвестно, из каких материалов изготовлена такая продукция, кроме того, у нее могут отсутствовать сертификаты качества и соответствия. Родителям рекомендуется отдавать предпочтение продукции фабричного производства, обеспеченной сертификатом и гарантией. На школьную форму предоставляется гарантия сроком на один год, и гарантируется, что в течение этого периода ее качество не изменится», - говорится в обращении.