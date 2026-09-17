Эсмира Джафарова передала копии верительных грамот в МИД Венгрии - ФОТО
Новый посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова вручила копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел страны.
Об этом глава азербайджанской дипмиссии в Будапеште написала на своей странице в соцсети X.
"Сегодня я представила копии верительных грамот Марианн Сюч (Mariann Szücs), начальнику протокольного отдела Министерства иностранных дел Венгрии. Благодарю за дружелюбное гостеприимство!", - написала Джафарова.
Эсмира Джафарова назначена послом Азербайджана в Венгрии 29 июля указом президента Ильхама Алиева.
Today I presented the copies of my credentials to Ms. Mariann Szücs, the Chief of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary.
Thank you for a friendly reception! @MFAHungary
🇦🇿🇭🇺 pic.twitter.com/7FVAHk8Q9v — Esmira Jafarova (@JafarovaEsmira) September 17, 2026