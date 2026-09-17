Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в 2013 году в Шамкире 

По факту обнаружения 5 августа 2013 года в Шамкирском районе тела Кифаят Магеррамовой (1967 г.р.), с признаками насильственной смерти, было проведено расследование.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное заявление МВД и Генеральной прокуратуры.

В результате совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, задержан и передан следствию Хаял Мамедов (1989 г.р.), подозреваемый в совершении убийства из корыстных побуждений.

По факту в прокуратуре Шамкирского района продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье Уголовного кодекса.