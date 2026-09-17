Баку повышает ставки: ОТГ движется от единства к стратегии

- Председательство Баку задает новый вектор интеграции в Организации тюркских государств

- Соединяя исторические корни с практической повесткой логистики и безопасности, Азербайджан формирует общую стратегическую повестку.

- Тем самым, страна формирует новый масштаб ОТГ

Тюркский мир постепенно расширяет рамки общего исторического и культурного пространства, усиливая свое значение в международных отношениях.

Именно этот процесс сегодня стремится активизировать Азербайджан, используя свое председательство в Организации тюркских государств для расширения взаимодействия - от политической координации до безопасности, от транспорта, энергетики и торговли до гуманитарного сотрудничества.

Для Баку речь идет уже не только об укреплении отношений между родственными народами. Цель – в формировании пространства, способного выступать с более согласованной позицией и обладать значительно большим политическим и экономическим весом на международной арене.

Показательно, что в эти дни Азербайджан принимает мероприятия, охватывающие сразу несколько измерений этой повестки.

В рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ состоялась Первая международная научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся мыслителю исламского мира, азербайджанскому ученому и богослову-философу Шейху Сейиду Яхье Бакуви Ширвани.

Одновременно в Баку проходит Пятое заседание секретарей советов безопасности государств-членов ОТГ.

Сочетание этих площадок само по себе показательно. Оно демонстрирует, насколько расширилась повестка тюркского взаимодействия: от общей духовной и культурной памяти - к вопросам безопасности, стратегической координации и совместному ответу на вызовы современного мира.

Именно в таком расширенном понимании тюркского сотрудничества Азербайджан видит дальнейшую перспективу Организации.

Не только общая история, но и общая стратегия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам заседания секретарей советов безопасности так подчеркивает основу, на которой строится взаимодействие государств ОТГ: «Общие этнические корни, язык, культура и традиции объединяют наши братские народы в крепкую семью. Организация тюркских государств, формализующая наше естественное союзничество, является наглядным примером единства и плодотворного взаимодействия наших дружественных и братских стран, расположенных на обширном географическом пространстве и обладающих значительным политическим и экономическим потенциалом».

Причем за культурной близостью, по оценке Баку, формируется гораздо более содержательная конструкция. Президент прямо связывает нынешний этап с ростом возможностей всего тюркского пространства: «Сегодня тюркский мир вступил в этап своего подъема. Царящие в наших странах условия мира, спокойствия и стабильности, успешно продолжающиеся процессы развития являются большими достижениями наших народов и государств».

В этой логике ОТГ становится инструментом, который должен превращать совокупный потенциал отдельных государств в более значимый общий ресурс. Чем плотнее экономические, транспортные, энергетические, гуманитарные и политические связи, тем больше возможностей для координации интересов.

И здесь тоже особое значение приобретает Азербайджан. Географическое положение страны позволяет соединять тюркское пространство Центральной Азии с Турцией и далее с Европой. Поэтому транспортная повестка для Баку - не отдельный инфраструктурный вопрос, это один из ключевых элементов формирования взаимосвязанного тюркского пространства.

Президент связывает эту перспективу непосредственно с новой региональной реальностью: «Победа в Карабахе, одержанная Азербайджаном шесть лет назад и ставшая источником нашей общей гордости, заложила основу новой геополитической реальности в регионе. В то же время эта Победа создала почву для реализации Зангезурского коридора – исторического маршрута, связывающего наши страны в экономическом, логистическом и стратегическом отношении».

Таким образом, восстановление транспортных связей рассматривается как часть более широкого процесса - создания инфраструктурного каркаса, способного связать государства тюркского мира между собой и вывести эти связи на европейское направление.

Президент неслучайно среди приоритетов азербайджанского председательства отдельно выделяет Средний коридор: «В рамках нашего председательства мы прилагаем усилия для развития Среднего коридора, являющегося важным транспортно-логистическим проектом, соединяющим Европу с Азией и вносящим вклад в благополучие тюркских государств, в том числе Зангезурского коридора и других транспортных связей».

Здесь проявляется одна из главных особенностей нынешнего подхода Баку: тюркская интеграция получает вполне материальное измерение. Дороги, железные дороги, торговые маршруты, энергетические коммуникации и логистика создают постоянные связи между государствами, превращая географическую близость в экономическую взаимозависимость.

От культурной близости - к институциональному сближению

При этом Азербайджан последовательно расширяет рамки разговора о тюркском мире.

15 сентября, принимая делегацию членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, соорганизаторов конференции по Шейху Сейиду Яхье Бакуви и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа, Ильхам Алиев подчеркнул особое положение Азербайджана: «Азербайджан является как частью тюркского мира, так и кавказской страной». Президент связал эту двойную принадлежность с историей страны и географией региона: «Это еще раз показывает, что тюркский мир и Кавказ – это два пространства, по сути, составляли единую географию, и единственной кавказской страной-членом Организации тюркских государств является Азербайджан».

Для Баку это имеет не только историческое, но и современное значение. Азербайджан способен выступать связующим звеном между несколькими пространствами - тюркским, кавказским и более широким исламским. Именно поэтому в Баку одновременно развиваются контакты с тюркскими государствами, странами Кавказа и мусульманским миром.

Конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви, в этом смысле выходит далеко за пределы академического мероприятия. Обращение к наследию выдающегося мыслителя становится площадкой для разговора о культурной и духовной общности, которая исторически связывала различные части региона.

Президент особо подчеркнул значение совместного присутствия представителей разных сообществ: «Конечно, у нас тесные связи с тюркским миром, у нас тесные родственные и дружественные связи с народами Кавказа. Разумеется, то, что вы здесь находитесь вместе, имеет очень большое символическое значение. Потому что именно такие совместные мероприятия еще больше объединяют нас, укрепляют узы дружбы, братства между нами и являются замечательными посланиями миру».

В этой формуле важен сам принцип - культурные и религиозные связи дополняются экономическими и политическими, а те, в свою очередь - механизмами безопасности.

Следующий уровень - безопасность

Пятое заседание секретарей советов безопасности ОТГ особенно четко показывает, насколько далеко зашла эта повестка.

В мире, где традиционные угрозы дополняются киберрисками, транснациональной преступностью, терроризмом, наркотрафиком и гибридными угрозами, государства все чаще сталкиваются с проблемами, которые невозможно эффективно рассматривать исключительно в национальных рамках.

Именно поэтому Президент говорит уже о необходимости общей повестки: «В современном мире наряду с традиционными угрозами возникают новые вызовы, беспокоящие человечество, в том числе киберугрозы, образуются новые очаги нестабильности, наблюдается кризис международного права. Все это диктует необходимость определения нашей общей повестки дня, направленной на решение региональных и глобальных проблем, формирование единой позиции по важным вопросам и координацию нашей деятельности по всем направлениям».

Это принципиально важный переход. Организация, претендующая на более заметную роль в международной системе, должна иметь механизмы не только экономического или культурного сотрудничества, но и стратегического диалога.

Именно это подчеркивает азербайджанский лидер: «Сотрудничество между советами безопасности стран-членов Организации тюркских государств свидетельствует о том, что процесс интеграции тюркского мира не ограничивается только политической, экономической и культурной сферами, но также носит долгосрочный стратегический характер».

Сегодня речь идет о формировании постоянного механизма консультаций и координации. Регулярный обмен оценками рисков позволяет государствам лучше понимать общие угрозы и согласовывать подходы к ним. Президент Ильхам Алиев отдельно перечисляет направления, где такая координация приобретает практическое значение: «Такие вопросы, как борьба с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, религиозным экстремизмом и гибридными угрозами, защита критической инфраструктуры, не могут решаться каким-либо государством в одиночку».

Тем самым безопасность становится еще одним измерением институционального сближения тюркских государств.

Азербайджан как инициатор общей повестки

Особенность нынешнего председательства Баку заключается, в частности, в том, что оно пытается свести различные направления в единую систему.

В прошлом году на Габалинском саммите была принята декларация, которую Президент называет важной дорожной картой. Она охватывает политическое, экономическое, энергетическое, гуманитарное, военное направления и сферу безопасности. Это означает постепенный переход от отдельных проектов к более комплексной модели взаимодействия.

«В рамках своего председательства в Организации тюркских государств Азербайджан прилагает все усилия для дальнейшего укрепления единства и солидарности между нашими странами, реализации широкого потенциала нашего взаимодействия и внесения вклада в устойчивое развитие, мир и безопасность нашего региона в целом», - так говорит об этом азербайджанский лидер.



Практическое наполнение этой политики проявляется и в символических инициативах. Одним из таких событий стала Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда. И здесь также соединяются история и современность. Память о развитии тюркологии становится частью современной культурной дипломатии, а гуманитарная повестка - элементом более широкого процесса сближения.

Как видно, сегодняшняя деятельность ОТГ развивается сразу по нескольким направлениям, причем одно усиливает другое - культура формирует чувство общности, транспорт соединяет пространства, экономика создает взаимную заинтересованность, а политический и стратегический диалог формирует механизмы совместного реагирования.

Что это меняет?

Совокупность этих процессов постепенно меняет сам характер Организации тюркских государств.

Отдельно взятые государства обладают различными ресурсами, географией и внешнеполитическими приоритетами. Но их объединяют исторические, языковые и культурные связи, а также растущий интерес к транспортным маршрутам, торговле, энергетике и безопасности.

Именно совокупность этих факторов создает тот потенциал, который президент Азербайджана связывает с дальнейшим усилением ОТГ: «Впереди совместная работа, укрепление взаимодействия, еще более тесная связь между нашими странами и народами, укрепление роли ОТГ на международной арене. Мы совместными усилиями должны стремиться к тому, чтобы превратить ОТГ в один из ведущих международных институтов, в одну из ведущих международных организаций».

«Наша нерушимая дружба и братство являются одними из главных факторов, обусловливающих растущие международный авторитет и потенциал Организации тюркских государств, являющейся сегодня нашей единой семьей, а также превращение ее в один из сильных геополитических центров мира» , - подчеркивает глава государства.

Формулировка «геополитический центр» здесь имеет принципиальное значение. Она показывает масштаб задачи, которую Баку связывает с дальнейшим развитием Организации. Речь идет о том, чтобы потенциал тюркского мира получил более заметное институциональное и международное выражение.

Азербайджан при этом исходит из того, что влияние невозможно обеспечить только лишь декларациями. Для него необходимы регулярный политический диалог, устойчивые экономические связи, работающие транспортные маршруты, гуманитарные проекты и механизмы взаимодействия в сфере безопасности.

Именно в таком контексте следует рассматривать и нынешние мероприятия в Баку, ставшие очередной площадкой для встречи представителей тюркского мира. Конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви, и заседание секретарей советов безопасности находятся на разных полюсах повестки, но фактически демонстрируют одну тенденцию: пространство тюркского взаимодействия становится более многослойным.

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Сегодня Азербайджан использует свое председательство в ОТГ для того, чтобы перевести идею тюркского единства из преимущественно историко-культурной плоскости в сферу конкретного политического, экономического и стратегического взаимодействия. От Транскаспийского международного транспортного маршрута и Зангезурского коридора до координации в сфере безопасности, от научных и гуманитарных проектов до формирования общей повестки - Баку последовательно расширяет содержание этой интеграции.

Конечный смысл процесса определяется в устойчивости создаваемых связей. Если транспортные маршруты будут соединять рынки, экономические проекты - связывать государства общими интересами, а политические и экспертные площадки - формировать постоянный диалог, то ОТГ получит гораздо более весомое присутствие в международной системе.

Именно такую перспективу обозначает Ильхам Алиев, говоря о нынешнем этапе как о подъеме тюркского мира. Азербайджан в этой конструкции стремится выступать одним из двигателей процесса - государством, соединяющим Центральную Азию с Кавказом и Турцией, тюркскую повестку с исламским миром, экономическую взаимосвязанность с вопросами безопасности.

И потому нынешние встречи в Баку - это не разрозненные события, в них просматривается единая линия: укрепляя внутренние связи, ОТГ наращивает международный авторитет, а Азербайджан стремится превратить этот растущий потенциал в полноценный центр политического, экономического и стратегического притяжения - один из заметных геополитических центров современного мира.