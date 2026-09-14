В Баку подросток погиб после воздействия опасного контента в Roblox

В Хатаинском районе Баку проводится расследование в связи со смертью несовершеннолетнего.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, инцидент произошёл 13 сентября. В ходе первоначального расследования установлено, что подросток с целью покончить с собой выбросился из окна многоэтажного здания.

В результате проведённых процессуальных действий установлено, что подросток столкнулся на игровой платформе Roblox с вредоносным контентом и призывами, которые негативно повлияли на его психологическое состояние, после чего совершил этот шаг.

В настоящее время проверяются все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе интернет-ресурсы, к которым подросток получал доступ с использованных им электронных устройств, характер увиденного им контента, а также его возможное влияние на психологическое состояние и поведение подростка.

В Генеральной прокуратуре отметили, что по итогам расследования общественность будет проинформирована дополнительно.

В связи с произошедшим Генпрокуратура призвала родителей уделять особое внимание использованию детьми интернета и социальных платформ, контролировать электронные устройства, используемые детьми, посещаемые ими платформы и контент, а также следить за изменениями в их поведении и повседневных привычках.

В ведомстве подчеркнули, что не весь контент в интернете и социальных сетях является безобидным и развлекательным. Материалы, не соответствующие возрасту детей, оказывающие психологическое воздействие или побуждающие к опасному поведению, могут представлять серьёзную угрозу для их жизни.