Что будет с «Карабахом» в этом сезоне?

Для агдамского «Карабаха» еврокубковый сезон закончился гораздо раньше, чем к этому привыкли болельщики.

После вылета из Лиги Европы и последней неудачи в противостоянии с нидерландским «Твенте» команда окончательно лишилась возможности продолжить выступление на международной арене. «Карабах» впервые за долгое время остался без Европы. В данной ситуации невольно задаешься вопросом, а что же теперь ждет агдамский клуб? Конкретный ответ тут дать невозможно. Теперь «Карабаху» остается только чемпионат Азербайджана и кубок страны. Если поразмыслить, то, с одной стороны, это может показаться даже преимуществом: меньше перелетов, меньше матчей, больше времени на восстановление и подготовку. Но для клуба, который в последние годы сделал еврокубки важной частью своей спортивной и финансовой модели, последствия могут оказаться и серьезнее. Главный вопрос теперь заключается не только в том, почему «Карабах» провалил европейскую кампанию, но и в том, что потерял клуб вместе с вылетом и как сможет использовать отсутствие еврокубков себе на пользу. Прежде всего речь идет о международной практике и уровне конкуренции.

Матчи с сильными европейскими соперниками давали «Карабаху» возможность постоянно проверять свой уровень на фоне команд из других чемпионатов. Теперь такой возможности до следующего еврокубкового сезона, увы, не будет. Однако, в любой ситуации есть и хорошая, и плохая сторона. Главное — не зацикливаться только на том, что потеряно, а суметь увидеть возможности, которые появляются взамен. Да, «Карабах» в этот раз не сыграет в еврокубках. После стольких лет, когда команда практически без остановки совмещала чемпионат и европейские матчи, это, безусловно, непривычно. Но, возможно, именно сейчас клубу выпал шанс немного перевернуть страницу. Впервые за долгое время можно полностью сосредоточиться на внутреннем сезоне: спокойно работать на тренировках, пробовать новые идеи, перестраивать игру, давать больше времени новым футболистам и искать тот футбол, который станет следующим этапом для команды. Иногда, шаг назад со стороны оказывается необходимой паузой перед новым шагом вперёд. Теперь у Гурбана Гурбанова есть возможность использовать время иначе: восстановиться, переосмыслить игру и, возможно, создать что-то новое. После поражения от «Твенте» наставник отмечал, что на протяжении двенадцати лет клуб совмещал еврокубки с национальными играми, игроки уставали, но команда продолжала делать это с успехом. Возможно, исключением тут можно сделать все же последний сезон, когда агдамцы отпустили «Сабах» на приличное расстояние.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Когда мы вместе с руководством начинали процесс обновления коллектива, то детально обсуждали этот шаг. Мы понимали, что состав необходимо менять. Думали, что нам понадобится три месяца, возможно, даже время до декабря. Если учитывать это, возможно, отсутствие еврокубков пойдет нам на пользу. Хотя, опыт выступлений в Европе тоже не был бы лишним. Это означало бы дополнительную ответственность и опыт для футболистов.

Существует и финансовая сторона вопроса. Еврокубки — это дополнительные призовые, доходы от матчей, интерес болельщиков и возможность повышать стоимость игроков благодаря выступлениям на международной арене. Поэтому сезон только во внутреннем чемпионате может посодействовать тому, что клуб пересмотрит свои расходы и трансферную стратегию. Но, если только на сезон. Команду пополнили новички, некоторые из которых только-только вливаются в состав. К сожалению, травму в еврокубках получил шведский форвард Саво, который мог и усилить команду, даже в том самом злополучном ответном матче с «Твенте». В последних играх против «Араза» и «Зиря» мы уже увидели на поле и немца Реда Хадра и бразильца Диего Роса. Три игры провел Таофик Исмахил. В последней даже отметился ассистом на Алексея Кащука. Игроки, пришедшие летом также продолжают становиться частью одного большого коллектива, которому требуется немного времени, чтобы стать своей лучшей версией.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Новички еще далеки от своей оптимальной формы. Тем не менее, мы предоставляем игровое время тем, кто играл мало или недавно присоединился к команде, чтобы они могли лучше прочувствовать атмосферу в коллективе и динамику взаимодействия. Понимаем, что они пока не набрали оптимальных игровых кондиций. Мы хотим постепенно ускорить процесс их адаптации. Впереди перерыв на матчи сборных, и я думаю, мы сможем использовать это время, чтобы вывести их на пик оптимальной формы.

Муаддиб, Сефас, Ланга, Лобато, Варконьи, Макрецкис, Зломисич. Возможно, именно они и выстрелят в будущем в еврокубках. Но, для этого надо превратиться в систему. Все это покажет нынешний чемпионат, в котором агдамцы будут бороться за медали не только с «Сабахом», но и с «Зиря», «Нефтчи», «Тураном». Возможно, кто-то из команд ниже также составит конкуренцию.

Не стоит забывать и тех, кто был в команде и в прошлом сезоне. На данный момент свою прежнюю форму из них демонстрировал скорее Матеус Силва. Но, есть и Янкович, и Бикальо, и Кади, и ряд других игроков. В последние дни трансферного окна покинули команду Кохальски и Дани Болт. Клуб вряд ли изменит своей стратегии 4-2-3-1. Эта схема будет наигрываться с новыми силами. Без изменений, возможно останется лишь опорная зона в лице Янковича и Бикальо.

Последний матч с «Зиря» прошел на встречных курсах, что в очередной раз доказало явное повышение конкуренции в чемпионате, чего ранее нам очень не хватало. Нельзя говорить, что соперники раньше сдавались в борьбе, но разница ощущалась, особенно это было заметно в таблице в третьем круге чемпионата.

Какой можно сделать вывод из всего? Если агдамцы сейчас сумеют показать стабильные хорошие результаты, неудачу в Европе можно будет компенсировать внутри страны. Нынешний сезон станет серьезной проверкой для «скакунов». Теперь «Карабаху» предстоит доказать, что даже без европейской сцены он способен сохранять высокий уровень и готовиться к новому возвращению в международный футбол.

ЭМИН АХМЕДОВ