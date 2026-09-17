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Депутат заступился за отчисленного из вуза студента

First News Media15:27 - Сегодня
Депутат заступился за отчисленного из вуза студента

"Кадры с угрозами в адрес первокурсников вызывают серьезную тревогу. Обеспечение безопасности студентов и поддержание здоровой образовательной среды в вузах — безусловно, приоритетная задача".

Как сообщает "Qafqazinfo", об этом заявил депутат Джейхун Мамедов в публикации на своей странице в Facebook.

"Однако в подобных ситуациях ограничиваться исключительно отчислением студента из университета — не всегда верный подход. Такое жесткое решение, принятое в одном вузе, может создать прецедент для других высших учебных заведений и привести к шаблонному использованию этой меры в будущем при аналогичных обстоятельствах.

Дисциплинарные уставы многих зарубежных университетов также квалифицируют угрозы и создание физической опасности как грубые нарушения. Тем не менее меры воздействия там обычно носят поэтапный характер и зависят от характера и тяжести проступка. Как правило, отчислению предшествуют такие меры, как предупреждение, дисциплинарное взыскание или временное отстранение от занятий и посещения кампуса. И лишь в самых крайних случаях применяется исключение из вуза", — подчеркнул парламентарий.

Дж. Мамедов отметил, что при вынесении дисциплинарных решений необходимо всесторонне изучать все обстоятельства инцидента, мотивы поведения, реальность угрозы и другие ключевые факторы: "Цель должна заключаться не в слепом наказании, а в создании механизмов, которые позволят студенту осознать ошибку, скорректировать поведение и продолжить обучение.

Безусловно, университеты обязаны защищать безопасность учащихся и занимать принципиальную позицию в отношении угроз и насилия. В то же время дисциплинарные меры должны быть справедливыми, соразмерными и опираться на индивидуальный подход. Отчисление же не должно становиться автоматической реакцией — его следует рассматривать как крайнюю и самую суровую дисциплинарную санкцию".

Напомним, ранее в социальной сети TikTok в ходе прямой трансляции с профиля "leylakenan" были озвучены оскорбления в адрес первокурсников Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Стримеры угрожали новоиспеченным студентам физической расправой и заявляли, что уже практиковали подобное насилие в прошлые годы. Один из них, студент второго курса факультета театрального искусства был отчислен из вуза.

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