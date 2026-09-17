Община: Армянское общество должно отказаться от посягательств на земли и культуру других народов

В Армении продолжается истерия вокруг визита аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур.

Происходящее в очередной раз показывает, что армянский народ не готов к миру. Власти Армении вместо того, чтобы готовить общество к миру, продвигать концепцию «Реальной Армении», сама направляет процессы и делает неприемлемые заявления.

Об этом отмечается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Притязания Армении на культурное наследие, принадлежащее древнему азербайджанскому народу на суверенных территориях Азербайджана, и заявление премьер-министра этой страны о якобы армянском происхождении Гянджасарского монастыря неприемлемы.

Армянское общество должно отказаться от посягательств на земли и культуру других народов, избавиться от того, чтобы быть заложником фальшивой истории. Если Армению действительно беспокоит сохранение культурного наследия, то она должна положить конец разрушению мечетей, исторических памятников и кладбищ, принадлежащих азербайджанскому народу, а также таким деяниям, как «восстановление» Голубой мечети в Иреване по примеру мечети Юхары Говхар Ага в Шуше в период оккупации и представление ее под именем другого народа», — подчеркивается в заявлении.