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Общество

Сын-генерал покойного прокурора назначен руководителем нового управления

First News Media21:00 - 11 / 09 / 2026
Сын-генерал покойного прокурора назначен руководителем нового управления

В Аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям создано новое Главное управление.

Как сообщает Qaynarinfo, новое подразделение называется Главным управлением организации и координации деятельности.

Соответствующим приказом министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаладдина Гейдарова, заместитель начальника Войск гражданской обороны, генерал-майор Эльчин Ширхан оглы Адыгезалов освобождён от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления организации и координации деятельности.

Отметим, что 15 декабря 2020 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Эльчину Адыгезалову было присвоено воинское звание генерал-майора. Он является сыном покойного Ширхана Адыгезалова, работавшего прокурором в ряде районов.

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