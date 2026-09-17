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Общество

Эти лица будут служить 18 месяцев, даже если окончили университет

First News Media15:45 - Сегодня
Эти лица будут служить 18 месяцев, даже если окончили университет

Сроки и правила прохождения военной службы гражданами Азербайджанской Республики, получившими высшее образование за рубежом, — одна из важных тем, которые часто обсуждаются в обществе.

Согласно законодательству страны, срок военной службы призывников напрямую зависит от их официально признанного уровня образования. По действующим правовым нормам, для лиц с высшим образованием срок службы составляет один год, а для тех, у кого высшего образования нет, — один год и шесть месяцев. Однако для выпускников зарубежных вузов решающим фактором при определении этого срока является официальное признание диплома на территории страны, то есть его нострификация.

Для того чтобы документ о высшем образовании, полученный за рубежом, приобрел юридическую силу в Азербайджанской Республике, соответствующую процедуру должно провести Агентство по обеспечению качества в образовании, подчиненное Министерству науки и образования.

Если гражданин после окончания зарубежного университета не обращается в агентство либо получает отрицательный ответ из-за того, что форма обучения, язык преподавания, срок пребывания в стране или аккредитация университета не соответствуют стандартам, такой диплом считается недействительным на территории страны. В этом случае государственные органы официально не признают высшее образование данного лица.

Непризнание диплома напрямую влияет на вопросы воинской обязанности. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу определяет статус призывника на основании подтвержденных документов. При отсутствии официально признанного диплома о высшем образовании гражданин с юридической точки зрения регистрируется как призывник без высшего образования. В результате граждане, окончившие университет за рубежом, но не подтвердившие диплом, призываются на действительную военную службу на общих основаниях, то есть сроком на один год и шесть месяцев.

Молодым людям, обучающимся за рубежом по очной форме на уровне бакалавриата или магистратуры, на период обучения предоставляется право на временную отсрочку от призыва. Однако после завершения обучения право на отсрочку автоматически аннулируется и начинается процесс призыва на военную службу. Чтобы срок службы был рассчитан как один год, призывник должен представить в военный комиссариат свидетельство о признании диплома. Несвоевременное представление справки или отказ в нострификации приводит к автоматическому увеличению срока военной службы до одного года и шести месяцев.

Источник: «Yeni Sabah»

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