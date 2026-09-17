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ДТП на пешеходном переходе в Баку: автомобиль загорелся - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова14:55 - Сегодня
ДТП на пешеходном переходе в Баку: автомобиль загорелся - ВИДЕО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль загорелся. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, инцидент произошел минувшей ночью.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека, переходившего дорогу. Следовавшая позади машина не успела вовремя затормозить и столкнулась с остановившимся транспортным средством.

После столкновения автомобиль загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые приняли необходимые меры для обеспечения безопасности и беспрепятственного прибытия пожарных.

В загоревшемся автомобиле находились водитель и два пассажира. Им удалось своевременно покинуть транспортное средство. Пешеход также не пострадал

В Центре интеллектуального управления транспортом напомнили водителям о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и предоставлять преимущество пешеходам.

По факту происшествия уточняются обстоятельства аварии.

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