Эмин Амруллаев: В школах с обучением на других языках увеличат часы азербайджанского языка

«Следующий важный вопрос - это увеличение часов по предмету «Азербайджанский язык (как государственный язык)» в классах, где обучение ведется на других языках».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«Повышение качества преподавания азербайджанского языка является одной из наших важнейших целей в стране. Нововведение охватит примерно 150 тысяч учеников: часы азербайджанского языка в 1–9 классах будут увеличены с 3 до 4 часов, а в 10–11 классах - с 2 до 3 часов. Мы надеемся, что это позволит нашим школьникам, обучающимся на других языках, лучше освоить государственный язык Азербайджана. В целом мы уже проводили этот процесс в предыдущие годы - то есть однажды уже увеличивали на 1 час, и теперь добавляем еще 1 час. Кроме того, ряд предметов, включая историю Азербайджана, преподается на азербайджанском языке. Все эти изменения направлены на то, чтобы учащиеся государственных общеобразовательных школ Азербайджана лучше овладели азербайджанским языком».