Погода на пятницу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 18 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днём - 25–29° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днём - 50-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днём в некоторых горных и предгорных районах пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днём – 30-35° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днём - 20-25° тепла.