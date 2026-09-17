Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Российская и украинская стороны провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По информации Саралиева, обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военнослужащих, Украина — 23.

Факт обмена подтвердил и украинский координационный штаб. Там уточнили, что возвращению тел погибших содействовал Международный комитет Красного Креста.

Источник: РБК