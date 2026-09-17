Народную артистку Шукюфу Юсупову выписали из больницы

Народная артистка Азербайджана Шукюфа Юсупова выписана из больницы после лечения - дальнейшее лечение актриса продолжит дома.

«25 августа пациентка 1954 года рождения была госпитализирована в Yeni Klinika, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Стационарное лечение завершено. 16 сентября пациентка была выписана домой для продолжения амбулаторного лечения», - говорится в сообщении Təbib.

Напомним, что 22 августа 72-летняя актриса попала под автомобиль, когда переходила дорогу. После происшествия она была госпитализирована. У Ш.Юсуповой диагностировали переломы таза и ребра.

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Источник: Qafqazinfo.az