Число пропавших после наводнения в Непале превысило 6 тыс. человек - ФОТО

Список пропавших без вести после разрушительного наводнения в Непале в конце августа увеличился еще на тысячу человек.

Об этом сообщила в четверг агентству EFE пресс-секретарь Национального управления по чрезвычайным ситуациям Шанти Махат.

По ее словам, список был обновлен после того, как власти получили более подробную информацию из отдаленных деревень, расположенных в пострадавших районах. Она отметила, что в настоящее время в этом списке числятся 6150 человек.

Махат добавила, что "у управления до сих пор нет полных данных о пропавших без вести, и список, возможно, будет расти и далее". В то же время ДНК-тестирование может помочь определить личности погибших людей, ввиду чего список может и уменьшиться.

В результате наводнения, которое произошло в Непале 26 августа, погибли 1,4 тыс. человек, останки 520 человек сохранились частично.

Наводнение произошло после обрушения высокогорного ледника в Непале. Обвал льда, камней и грязи затронул и приграничную зону Китая, где, по данным китайских властей, погибли 43 человека, 519 числятся пропавшими без вести, из которых 261 – иностранцы из 23 стран.

Источник: interfax.ru