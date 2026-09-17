 Ирландия не будет участвовать в «Евровидении 2027» из-за ситуации в Газе | 1news.az | Новости
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Общество

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении 2027» из-за ситуации в Газе

Феликс Вишневецкий15:51 - Сегодня
Ирландия не будет участвовать в «Евровидении 2027» из-за ситуации в Газе

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2027», которое пройдет в Болгарии, а ирландский общественный вещатель RTÉ также не будет транслировать конкурс.

Об этом RTÉ сообщил в официальном заявлении, подчеркнув, что позиция вещателя относительно участия в конкурсе остается неизменной.

«RTÉ подтверждает, что его позиция относительно участия в конкурсе песни «Евровидение» остается неизменной. RTÉ не будет участвовать в «Евровидении-2027», а также не будет транслировать конкурс», - говорится в заявлении вещателя.

В RTÉ заявили, что участие Ирландии не может быть оправдано на фоне продолжающейся гибели людей в Газе и гуманитарного кризиса, который, по оценке вещателя, продолжает угрожать жизни мирных жителей. Кроме того, RTÉ выразил обеспокоенность отсутствием независимого доступа международных журналистов на территорию Газы.

Отметим, что Ирландия второй год подряд пропустит конкурс. В 2026 году RTÉ также отказался от участия и трансляции «Евровидения» после того, как Европейский вещательный союз подтвердил допуск израильского вещателя KAN к конкурсу.

Ранее, в сентябре 2025 года, RTÉ заявлял, что Ирландия не будет участвовать в «Евровидении 2026» в случае участия Израиля, связывая свою позицию с ситуацией в Газе - после решения EBU допустить Израиль к конкурсу вещатель подтвердил отказ от участия.

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