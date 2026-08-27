В Азербайджане более 100 абитуриентов с результатом свыше 500 баллов остались вне конкурса

В этом году 106 абитуриентов, набравших на экзаменах более 500 баллов, не смогли поступить в высшие учебные заведения.

Как сообщает 1news.az, об этом отмечено в 7-м номерах журнала «Абитуриент», изданном ГЭЦ.

Из этих абитуриентов 97 человек сдавали экзамены по IV группе специальностей, а 9 человек - по III группе специальностей.

Количество тех, кто набрал от 500 до 600 баллов, но остался вне конкурса, составляет 76 человек.