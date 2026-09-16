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Общество

Угрожавшего первокурсникам студента отчислили из университета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:46 - Сегодня
Угрожавшего первокурсникам студента отчислили из университета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (ADMIU) прокомментировал видео, распространённое в социальных сетях и связанное со студентами первого курса.

Руководство университета провело расследование в связи с видео, распространявшимся в социальных сетях, в частности на платформе TikTok.

В университете сообщили, что лица, фигурирующие в видео, являются братом и сестрой. При этом девушка, появившаяся в кадре, не учится и не работает в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Её брат Кянан Зиндадил является студентом второго курса специальности «Актёр музыкального театра» факультета театрального искусства.

В связи с произошедшим было срочно проведено заседание Дисциплинарной комиссии ADMIU. 

На основании пункта 2.3.3 индивидуального договора, заключённого между вузом и обучающимся, а также пункта 5.4 (а) «Правил внутреннего распорядка для обучающихся Азербайджанского государственного университета культуры и искусств», предусматривающего ответственность за угрозы сотрудникам университета и обучающимся, было принято решение об отчислении Кянана Зиндадила из ADMIU. Решение вступило в силу после оформления соответствующего приказа ректором.

В университете также заявили, что уделяют особое внимание защите прав и интересов студентов и принимают необходимые меры для создания образовательной среды, в которой они могут чувствовать себя комфортно и безопасно.

Напомним, что ранее лица, вышедшие в прямой эфир с аккаунта «leylakenan» в TikTok, использовали оскорбительные выражения в адрес студентов первого курса ADMIU. 

Они угрожали первокурсникам, заявляя, что причинят им физический вред, а также упоминали о случаях причинения телесных повреждений в предыдущие годы.

16:07

Девушку и молодого человека, фигурировавших в распространенном в социальных сетях видео, вызвали в Ясамальское районное управление полиции.

Об этом Oxu.Az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Луму Исрафилли.

По ее словам, по данному факту была проведена проверка.

"С ними провели профилактические беседы, после чего в отношении обоих составили административные протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Кроме того, им вынесли предупреждение о недопустимости подобных случаев в дальнейшем", - сообщила представительница МВД.

14:30

Студенты-первокурсники Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMIU) столкнулись с угрозами в социальных сетях, что вызвало волну общественного недовольства.

Как сообщает "Qafqazinfo", в социальной сети TikTok с профиля под названием "leylakenan" велась прямая трансляция, в ходе которой ее участники использовали оскорбительные и унизительные выражения в адрес первокурсников вуза.

Авторы видео открыто угрожали первокурсникам физической расправой, особо подчеркнув, что в прошлые годы уже наносили телесные повреждения учащимся. Более того, они заявили, что уже совершали подобные действия в отношении студентов в предыдущие годы.

Сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Луму Исрафилли в ответ на запрос "Qafqazinfo" сообщила, что полиция проинформирована о случившемся и в настоящее время по данному факту проводится расследование.

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