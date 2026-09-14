Прилетела в Баку в поисках родных: Чем закончилась история жительницы Барнаула? – ФОТО - ВИДЕО

Жительница российского Барнаула Карина Нуриева прилетела в Баку, чтобы найти своих родственников по отцовской линии.

Свою историю она рассказала в видеообращении, которое опубликовала в социальных сетях, призвав жителей Азербайджана помочь ей разыскать семью. По словам Карины, ее отец - Нуриев Гахраман Гараш оглу (1965 г.р.), уроженец Азербайджана. Он умер, когда Карина была еще маленькой. Некоторое время ее мать поддерживала связь с родственниками мужа, а позднее братья Карины нашли ее, и они начали общаться.

Перед поездкой в Баку Карина планировала встретиться с родными и впервые увидеть свою бабушку Мейханум. Однако после ее приезда связь с родственниками неожиданно прервалась: известные ей номера телефонов оказались недоступны.

Девушка сообщила, что ей известно, что ранее родственники проживали в Джалилабадском районе, в селе Новоголовка, на улице Самеда Вургуна. В видеообращении Карина призвала всех, кто может узнать ее родственников по указанным именам или располагает какой-либо информацией о семье Нуриевых, связаться с ней и распространить ее видеообращение.

К.Нуриева также подчеркнула, что надеется, что с помощью жителей Азербайджана и социальных сетей ей удастся найти своих родных и наконец встретиться с семьей отца.

Видеообращение Карины Нуриевой вызвало широкий резонанс и нашло отклик у пользователей социальных сетей. Благодаря распространению видео ей удалось найти своих родственников.

О том, как развивались события и что она узнала после публикации обращения, Карина подробно рассказала в комментарии, размещенном в Instagram, где отметила следующее:

«Родные нашлись, но к моему сожалению дяди и бабушки уже нет в живых. Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто помогал мне в поиске моих родных. Для меня было большой неожиданностью от того, сколько человек мне написали и предложили помощь. Благодаря вашей доброте и неравнодушию моя мечта осуществилась».

К.Нуриева отметила, что «ещё раз убедилась, что Азербайджан - это страна самых отзывчивых, добрых и душевных людей», подчеркнув, что счастлива быть здесь и выразив благодарность каждому, кто стал частью этой истории. Свой комментарий она завершила фразой на азербайджанском языке: «Çox sağ olun, sizin yaxşılığınızı heç vaxt unutmayacağam» (Большое спасибо, я никогда не забуду вашу доброту).

По словам К.Нуриевой, вместе с радостью пришла и боль: «Бабушка ушла из жизни всего год назад. И самое тяжёлое, осознание того, что, возможно, я могла приехать раньше, увидеть её и обнять... Жалею ли я об этом? Да! Виню ли я себя за это? Очень! Но, к сожалению, прошлое уже не изменить. Остаётся только хранить память и любовь к тем, кого я потеряла».

«Эта история ещё раз напомнила мне о самом важном: не откладывайте встречи, звонки и слова любви. Цените своих близких, пока они рядом. Обнимите своих родителей, бабушек, дедушек, родных людей прямо сейчас. Иногда мы думаем, что у нас ещё много времени... Но жизнь показывает, что самый важный момент - это сегодня».