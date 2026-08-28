Число погибших из-за паводка в Непале достигло 469

Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 469 человек.

Об этом сообщила непальская полиция.

"Найдено 469 тел, ранены и спасены 1 545 человек", - отмечается в последнем отчете правоохранительных органов.

Поисково-спасательная операция продолжается. Мобилизовано в общей сложности 13 295 сотрудников служб безопасности из состава армии Непала, вооруженных полицейских сил и полиции страны. Спасателям приходится разбирать завалы и выкапывать людей из-под земли.

"Обстановка остается сложной. Все государственные структуры работают в усиленном режиме. В данный момент нашим главным приоритетом является спасение жизни каждого гражданина, поиск и спасение пропавших без вести, оказание медицинской помощи пострадавшим и предоставление неотложной помощи семьям, затронутым стихией", - сообщил премьер-министр Непала Балендра Шах.