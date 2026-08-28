На ряде дорог Баку наблюдаются автомобильные заторы
В некоторых районах Баку наблюдается скопление автотранспорта.
Как передает 1news.az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
В настоящее время ситуация на дорогах следующая:
- Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- 1-я Прибрежная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова;
- улица Микаила Алиева - от территории возле Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольцевой развязки);
- шоссе Сабунчу–Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";
- аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Кёроглу".
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