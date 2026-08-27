УЕФА намерен добиться уголовного преследования Инфантино из-за сделки с правами на ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят инициировать уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за попытку продать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам.

Об этом сообщает журналист Роб Харрис в соцсети Х.

Отмечается, что в УЕФА потеряли доверие к нынешнему главе ФИФА. Вместо него на выборах президента организации, которые пройдут в марте 2027, хотят привести к власти другого кандидата.