 В Барде несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в жилой дом? - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В Барде несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в жилой дом? - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова22:00 - Сегодня
В Барде несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в жилой дом? - ОБНОВЛЕНО

В селе Алачадирлы Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль марки Changan, водитель которого не справился с управлением, врезался в жилой дом на обочине дороги. В результате аварии часть стены здания обрушилась.

Очевидец происшествия Гусейн Исмаилзаде рассказал Baku TV о случившемся:

«Я лежал дома. Услышав шум, вышел и увидел, что дети моего брата оказались под завалами — на них обрушились камни. Их состояние было тяжелым, они не могли выбраться самостоятельно. Я сразу бросился им на помощь и вытащил их из-под обломков».

По словам владельца дома В.Исмайылзаде, очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.

В момент аварии в доме находились члены одной семьи. Трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавших на автомобиле скорой помощи доставили в Бардинскую районную центральную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

20:25

Три женщины, пострадавшие в ДТП в Барде, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что пациенткам с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. Одна женщина, состояние которой оценивается как удовлетворительное, была выписана домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время лечение двух человек продолжается, их состояние оценивается как стабильное.

18:00

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован на территории района, называемой «Мешечилик».

Легковой автомобиль марки Changan потерял управление и врезался в жилой дом. В результате три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

https://apa.az/hadise/berdede-avtomobil-eve-cirpilib-3-nefer-xesaret-alib-foto-992025 - ФОТО

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