 В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших из-за наводнения, произошедшего в северных районах Непала, возросло до 389 человек.

Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщила непальская полиция.

"Найдено 389 тел, ранены и спасены 466 человек", - отмечается в последнем отчете.

16:07

Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 332 человека.

Об этом сообщил изданию The Kathmandu Post представитель полиции республики Аби Нараян Кафле.

По имеющимся данным, наибольшее количество тел было обнаружено в районах Читван и Восточный Навалпараси, где полиция и службы безопасности продолжают поисково-спасательные операции.

14:05

Тела 270 человек нашли после наводнения, которое произошло в северных районах Непала.

Об этом заявил непальская полиция, передает Reuters.

«Найдено 270 тел погибших», — указали правоохранительные органы в последнем отчете.

11:13

Более 1 тыс. человек, включая около 800 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести после катастрофических паводков в Непале и китайском Тибете, сообщает Reuters.

Стихия была вызвана обрушением массы грязи и камней в гималайскую реку, после чего селевой поток прошел через населенные пункты и горные долины.

В Непале без вести пропали 826 человек, среди них почти 500 иностранцев, сообщили полиция и туристические ведомства. В их числе — 177 граждан Индии, 63 гражданина США, 34 австралийца, 33 британца и 25 канадцев.

В уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР пропавшими числятся 558 человек, в том числе 260 иностранных граждан, передало Центральное телевидение Китая. Китайские власти пока сообщают о трех погибших.

Число жертв в Непале достигло как минимум 165 человек, однако власти ожидают, что оно продолжит расти. По словам представителя полиции Аби Нараяна Кафле, спасатели возобновили поиски и рассчитывают обнаружить новые тела.

Источник: РБК

Поделиться:
1877

Актуально

Xроника

Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Спорт

«Карабах» проиграл «Твенте» и завершил выступление в еврокубках - ВИДЕО - ...

Спорт

Определились все 8 соперников «Сабаха» в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Политика

Появились кадры провокации у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве - ...

В мире

Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТО

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Дима Билан стал дедушкой – ВИДЕО

Российская атака уничтожила склад Roshen под Киевом - ВИДЕО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Концерт Канье Уэста в Питере отменили по звонку из Кремля

Nvidia заключила сделку на $6 млрд со стартапом Poolside для создания новой ИИ-модели

В суд Армении направлены ходатайства об аресте шести фигурантов дела Кочаряна - ОБНОВЛЕНО

Суд в Нью-Йорке отменил визовые ограничения США для граждан Азербайджана

Последние новости

Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Сегодня, 23:00

«Карабах» проиграл «Твенте» и завершил выступление в еврокубках - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:57

УЕФА намерен добиться уголовного преследования Инфантино из-за сделки с правами на ЧМ

Сегодня, 22:20

Русский сектор и уроки истории: что изменится с нового учебного года

Сегодня, 22:05

В Барде несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в жилой дом? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

Определились все 8 соперников «Сабаха» в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня, 21:13

В Баку временно ограничат движение на пяти улицах

Сегодня, 20:45

Вынесен вынес приговор мужчине, совершившему непристойные действия в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Узбекистан предложил Азербайджану совместно производить автомобильное и авиационное топливо для узбекского рынка

Сегодня, 19:48

Дима Билан стал дедушкой – ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Максим Галкин поделился кадрами из Баку – ФОТО

Сегодня, 19:15

SOCAR и Экспортно-импортный банк Китая обсудили энергосотрудничество

Сегодня, 19:00

Малейка Аббасзаде: Проходной балл прошлого года не следует воспринимать как показатель проходного балла этого года

Сегодня, 18:45

В автобусе №9 в Баку на пассажиров капала грязная вода из кондиционера - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Российская атака уничтожила склад Roshen под Киевом - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Пашинян заявил об основаниях не считать Россию стратегическим партнером Армении

Сегодня, 18:01

Казахстан примет участие в конкурсе «Евровидение 2027»?

Сегодня, 17:29

Казахстан предложил направить тысячи солдат в Газу

Сегодня, 17:20

США пока не ведут переговоры с Ираном

Сегодня, 17:10
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10