Азербайджанский тяжелоатлет завоевал звание лучшего спортсмена чемпионата Европы в Приштине
Член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Мусаб Мамедтагиев завоевал звание лучшего спортсмена чемпионата Европы (U-15), проведенного в Приштине.
Об этом İdman.Biz сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.
Согласно расчетам на основе таблицы SİNCLAİR, азербайджанский тяжелоатлет опередил всех соперников, участвовавших в первенстве, на 18 коэффициентов.
Напомним, что Мусаб Мамедтагиев завоевал три золотые медали в весовой категории 70 кг.
Наша сборная по общему количеству и достоинству завоеванных медалей заняла 5-е место среди 24 команд.
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