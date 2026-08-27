Азербайджанский тяжелоатлет завоевал звание лучшего спортсмена чемпионата Европы в Приштине

Член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Мусаб Мамедтагиев завоевал звание лучшего спортсмена чемпионата Европы (U-15), проведенного в Приштине.

Об этом İdman.Biz сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Согласно расчетам на основе таблицы SİNCLAİR, азербайджанский тяжелоатлет опередил всех соперников, участвовавших в первенстве, на 18 коэффициентов.

Напомним, что Мусаб Мамедтагиев завоевал три золотые медали в весовой категории 70 кг.

Наша сборная по общему количеству и достоинству завоеванных медалей заняла 5-е место среди 24 команд.