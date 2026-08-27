Русский сектор и уроки истории: что изменится с нового учебного года

На днях появилась информация о том, что с 2026/2027 учебного года в VII классах школ с обучением на других языках предмет «История Азербайджана» будут преподавать на государственном — азербайджанском языке.

В редакцию 1news.az обратились родители школьников, которых обеспокоил дальнейший ход поэтапного перехода. В частности, их интересует, сохранится ли преподавание «Истории Азербайджана» на русском языке в VIII классах, учитывая, что ранее изменения коснулись V и VI классов, а с нового учебного года распространятся и на VII классы.

Кроме того, родители попросили уточнить информацию о возможном включении в школьную программу нового предмета — «Общая тюркская история».

За разъяснениями 1news.az обратился в Министерство науки и образования Азербайджана.

Как сообщили редакции в ведомстве, процесс преподавания «Истории Азербайджана» на государственном языке в школах с другими языками обучения начался в пилотном формате еще в 2022/2023 учебном году.

Положительные результаты пилотного проекта в V классах ряда школ стали основанием для поэтапного распространения этой практики на следующие классы.

«Так, преподавание “Истории Азербайджана” на азербайджанском языке было внедрено в V классах всех школ страны в 2024/2025 учебном году, а в 2025/2026 учебном году — в VI классах. Начиная с 2026/2027 учебного года этот подход распространяется на VII классы, а в последующие годы планируется его поэтапное внедрение и в старшей школе», — сообщили в министерстве.

При этом в VIII классах в новом учебном году массового перехода пока не будет.

Как уточнили в ведомстве, в 2026/2027 учебном году преподавание «Истории Азербайджана» на государственном языке будет организовано в пилотном порядке в VIII классах 100 школ. Одновременно эксперимент охватит IX классы 20 школ.

Таким образом, из ответа министерства следует, что в 2026/2027 учебном году обязательный переход на преподавание «Истории Азербайджана» на азербайджанском языке распространяется на VII классы, тогда как для VIII и IX классов процесс пока продолжится в пилотном формате в отобранных школах.

В министерстве подчеркивают, что переход осуществляется поэтапно, а его главная цель — развитие языковых навыков учащихся и формирование образовательной среды, позволяющей изучать историю страны на государственном языке.

Параллельно обновляются и учебные материалы. С 2024 года ведется работа над новыми учебниками по «Истории Азербайджана». В этом году подготовлен новый учебник для VII класса.

По информации министерства, при его разработке наряду с совершенствованием содержания с научной и методической точек зрения особое внимание уделялось доступности языка и его соответствию возрасту школьников. Предполагается, что это облегчит усвоение материала и поможет учащимся последовательно осваивать историческую терминологию на азербайджанском языке.

Введут ли «Общую тюркскую историю» как новый предмет?

В министерстве также прокомментировали распространившуюся информацию о курсе «Общая тюркская история».

«Что касается курса “Общая тюркская история”, сообщаем, что он преподается исключительно за счет внеклассных часов и только в VIII классах отобранных пилотных школ», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, речи о введении «Общей тюркской истории» в качестве нового обязательного предмета во всех школах на данный момент не идет. Курс реализуется только в пилотных школах и за счет внеклассных часов.

Напомним, изменения, связанные с преподаванием «Истории Азербайджана» на государственном языке в школах с русским и другими языками обучения, ранее вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Группа родителей даже пыталась оспорить соответствующее решение в судебном порядке.

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