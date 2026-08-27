Определились все 8 соперников «Сабаха» в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Восьмым соперником «Сабаха» стал норвежский «Викинг».

Матч пройдет на выезде.

21:09

Следующим соперником нашей команды станет пражская «Славия».

«Сабах» примет чешский клуб в Баку.

21:05

Шестым соперником «Сабаха» на этапе лиги Лиги чемпионов УЕФА станет «Наполи».

Итальянский клуб впервые в своей истории сыграет в Баку.

21:00

Следующим соперником нашей команды стал испанский «Вильярреал».

Матч пройдет на выезде.

20:51

Определились первые три соперника азербайджанского «Сабаха» на этапе лиги Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.

Первым соперником бакинского клуба стал английский «Арсенал». «Сабах» проведет этот матч в гостях, в Лондоне.

Затем стало известно о противостоянии с испанской «Барселоной». Этот матч пройдет в Баку, где азербайджанский чемпион примет каталонский клуб.

Третьим соперником «Сабаха» стала немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Четвертым соперником «Сабаха» стал «Манчестер Юнайтед». Наша команда встретится с английским клубом на выезде.

Таким образом, на данный момент «Сабах» получил четырех из восьми соперников по этапу лиги. Всего бакинский клуб проведет восемь матчей — четыре дома и четыре на выезде.

Матчи этапа лиги Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 пройдут с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027 года. Финал турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде.