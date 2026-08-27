Определились все 8 соперников «Сабаха» в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ
Восьмым соперником «Сабаха» стал норвежский «Викинг».
Матч пройдет на выезде.
21:09
Следующим соперником нашей команды станет пражская «Славия».
«Сабах» примет чешский клуб в Баку.
21:05
Шестым соперником «Сабаха» на этапе лиги Лиги чемпионов УЕФА станет «Наполи».
Итальянский клуб впервые в своей истории сыграет в Баку.
21:00
Следующим соперником нашей команды стал испанский «Вильярреал».
Матч пройдет на выезде.
20:51
Определились первые три соперника азербайджанского «Сабаха» на этапе лиги Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.
Первым соперником бакинского клуба стал английский «Арсенал». «Сабах» проведет этот матч в гостях, в Лондоне.
Затем стало известно о противостоянии с испанской «Барселоной». Этот матч пройдет в Баку, где азербайджанский чемпион примет каталонский клуб.
Третьим соперником «Сабаха» стала немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Четвертым соперником «Сабаха» стал «Манчестер Юнайтед». Наша команда встретится с английским клубом на выезде.
Таким образом, на данный момент «Сабах» получил четырех из восьми соперников по этапу лиги. Всего бакинский клуб проведет восемь матчей — четыре дома и четыре на выезде.
Матчи этапа лиги Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 пройдут с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027 года. Финал турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде.