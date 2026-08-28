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От «Твенте» до «Твенте»: 12 лет «Карабаха» в Европе

First News Media08:38 - Сегодня
От «Твенте» до «Твенте»: 12 лет «Карабаха» в Европе

Это произошло ровно 12 лет назад. 28 августа 2014 года. Стадион в Энсхеде. 51-я минута матча «Твенте» — «Карабах».

Муарем Муарем отправляет мяч в ворота голкипера Ника Марсмана и тем самым выводит агдамцев в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Тогда еще не отменяли правило гостевого гола и не было Лиги конференций, куда можно было бы попасть в случае неудачи. Именно с того момента и началась славная история «Карабаха» в Европе. Каждый сезон команда выступала в одном из турниров. Будь то Лига чемпионов, Лига Европы либо Лига конференций. Мы и не могли представить себе другого расклада, чтобы агдамцы не выступали в финальной стадии турнира, особенно об этом мы не могли и подумать после того, как команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но, увы. Порою жизнь такая непредсказуемая. Тот самый круг замкнулся именно на «Твенте». На сей раз нидерландцы одолели своих соперников и оставили «Карабах» вне еврокубковой осени.

Предпосылки к этому мы начали замечать после того, как стан «скакунов» покинуло несколько игроков основной обоймы, которые написали историю в главном клубном турнире Европы. Пришедшие вместо них новички не сумели сразу же заменить на том же уровне ушедших игроков, что в итоге и вылилось в то, что случилось накануне.

Сыграли негативную роль и потери. В матче с софийским ЦСКА команда потеряла шведского форварда Саво, затем в игре с киевским «Динамо» травмировался Эльвин Джафаргулиев, выбыл и Сефас, после чего травму получил Педро Бикальо. Последний, к слову, все же появился в ответной игре против «Твенте», но вышел на замену, его место в основе занял Лобато. Муса Гурбанлы, игравший на острие атаки, отметился ассистом, но, помимо этого, игра у него явно не шла так, как хотелось бы. Вновь отличился Кади (и вновь с передачи Мусы), но, как оказалось, даже счет 2:0 был скользким. Заключительные минуты матча агдамцы провели, играя на удержание счета, что и привело их к печальным последствиям. Концовка осталась за нидерландским клубом, как и в первой игре. Только на сей раз игроки сумели поразить ворота Зломислича. Сделали они это дважды в основное время матча (отличились Пьяца и Брюнс), а затем дважды в экстра-тайме (Ван ден Белт и Вегхорст). В концовке «скакуны» и вовсе остались в меньшинстве после удаления Марко Янковича. Четвертый гол стал следствием грубой ошибки вратаря Зломислича.

Единственным приятным (если еще можно так сказать) моментом стало возвращение Бахлула Мустафазаде, не игравшего несколько месяцев из-за травмы. Он вышел на замену в концовке, ему еще нужно время, чтобы выйти на свой прежний уровень. Правда, это время нужно теперь и всей команде.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

К сожалению, мы проиграли. Не хотели такого результата. Конечно, у нас были ошибки, но я видел на поле коллектив, который сражается. У нас были недочеты. Поздравляю соперника. Мы хотели хотя бы попасть в основной этап Лиги конференций. После этого нам нужно еще более ответственно подходить к своей работе. Благодарю своих футболистов, болельщиков, которые создали на поле потрясающую атмосферу.

Президент «Карабаха» Тахир Гезаль выразил уверенность в будущем команды. Он отметил, что клуб способен восстановиться после неудачи, сделать необходимые выводы и вновь пойти вперёд с новыми силами. Агдамцы продолжат работать над усилением состава и развитием команды.

ТАХИР ГЕЗАЛЬ

ПРЕЗИДЕНТ ФК «КАРАБАХ»

Увы, сегодня не получилось. Но у нас хорошие трансферы. «Карабах» находится на правильном пути. Оставалось еще совсем немного времени, и результат был бы в нашу пользу. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше. Впереди еще целый сезон.

Стало известно о приходе в команду еще нескольких футболистов. Это — немецкий хавбек Реду Хадру и нигерийский вингер Таофик Исмахил. Может прийти в клуб и бразильский полузащитник Диего Роза. Но сейчас не об этом. Все мы очень хотели, чтобы в еврокубках Азербайджан представляли две команды. «Сабах» сделал свою часть этой работы, а «Карабаху», несмотря на все старания, добиться этой цели не удалось. Но футбол не заканчивается одним матчем или одним сезоном. Впереди новые испытания, новые победы и новые возможности. Главное — не останавливаться и продолжать идти вперёд. У «Карабаха» ещё будет шанс доказать, что эта команда способна вернуться ещё сильнее.

ЭМИН АХМЕДОВ

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