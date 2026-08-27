Трамп переименовал озеро Онтарио на границе США и Канады

Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». По его словам, решение связано с тем, что Вашингтон не ожидает дальнейшего ведения бизнеса с Канадой. В середине августа Вашингтон ввел пошлины в размере 50% на канадские товары объемом около $20 млрд из-за провала переговоров, Канада ответила взаимно

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе с Канадой в «озеро Америка» (Lake America). Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Новое название вступает в силу немедленно, подчеркнул американский лидер.

Один из журналистов, присутствовавших при подписании документа, спросил президента, какой сигнал Канаде он хочет послать этим решением. «Никакого», — ответил на это Дональд Трамп.

Американский лидер предложил переименовать озеро еще 25 августа, после обострения торгового спора между США и Канадой. По его словам, это связано с тем, что Вашингтон не ожидает дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио.

Онтарио — самое восточное и наименьшее по площади среди Великих озер. Озеро находится на границе между одноименной провинцией Канады на севере и штатом Нью-Йорк на юге. В прошлом году Дональд Трамп уже выступал с похожей инициативой: по его поручению Мексиканский залив переименовали в «Залив Америки».