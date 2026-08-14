Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

14 августа около 03:30 в гянджинскую больницу доставили 73-летнего Кямрана Сулейманова.

Он подорвался на мине накануне вечером во время выпаса скота на неразминированной территории кяльбаджарского села Сарыйел. Состояние пострадавшего, который получил ампутацию правого голеностопного сустава, сейчас оценивается как средней степени тяжести…

Первая половина августа вновь показала, насколько далеко простираются последствия войны - боевые действия окончены, но земля на освобожденных территориях Азербайджана все еще не стала полностью безопасной.

Только за две недели здесь произошло несколько минных инцидентов, в результате которых пострадали люди. В одном из случаев взрыв произошел непосредственно во время работ по разминированию.

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Согласно обновленной статистике Генеральной прокуратуры Азербайджана по гражданам, пострадавшим от взрывов мин на освобожденных от оккупации территориях страны по состоянию на 14 августа 2026 года, с момента окончания Отечественной войны 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах, установленных Арменией, пострадали 436 человек. Из них 73 человека погибли, а 363 получили ранения различной степени тяжести.

За каждой из этих цифр стоит человек, чья жизнь изменилась в один момент. Но за этой статистикой стоит проблема гораздо большего масштаба. Мины продолжают влиять на то, насколько быстро можно вернуть людей на освобожденные территории, восстановить инфраструктуру и превратить эти земли в пространство нормальной жизни.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнивает минную угрозу с ужасом, который вызывает оружие массового поражения. Для страны, где около 12% территории остается загрязненным минами и неразорвавшимися боеприпасами, такое сравнение говорит само за себя.

По официальным данным, за почти 30 лет оккупации на территории Азербайджана было установлено более 1,5 миллиона мин. Минировались дороги, кладбища и другие объекты гражданского назначения, в том числе территории за бывшей линией соприкосновения. В период с 2020-го по 2023 год армянской стороной были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 километров. После сентябрьской антитеррористической операции 2023 года на освобожденных территориях было обнаружено более 500 тысяч мин.

Именно поэтому проблема не сводится к разминированию отдельных участков. Речь идет о системной очистке огромной территории, где любая дорога, поле или строительная площадка потенциально может скрывать смертельную опасность.

Непредоставление Арменией точных карт минных полей значительно осложняет разминирование. Специалистам приходится обследовать территорию практически с нуля, что существенно замедляет восстановление освобожденных земель.

Сегодня Азербайджан одновременно восстанавливает населенные пункты, прокладывает дороги, создает новую инфраструктуру и возвращает бывших вынужденных переселенцев. Однако скорость этого процесса напрямую зависит от того, насколько быстро освобожденные территории удается сделать безопасными.

Мина – это оружие, которое продолжает убивать и калечить людей спустя годы после окончания боевых действий. На этом фоне особое значение приобретает не только работа саперов, но и информирование населения. ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан и всех, кто посещает освобожденные территории, передвигаться исключительно по проверенным и разрешенным маршрутам, внимательно относиться к предупреждающим знакам, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не проникать на огражденные участки.

В условиях, когда часть освобожденных земель все еще требует обследования, именно соблюдение этих требований способно предотвратить трагедию до того, как до участка доберутся специалисты.

Однако просвещение населения и правоохранительная работа способны лишь снизить риск. Устранить его может только полное разминирование. По оценкам Азербайджана, для полного разминирования территорий может потребоваться почти 30 лет и около $25 млрд.

Такая продолжительность и стоимость разминирования показывают, что минная угроза имеет не только гуманитарное, но и экономическое измерение. Заминированная территория фактически выпадает из полноценного хозяйственного использования до тех пор, пока не будет признана безопасной. Это означает, что на ней нельзя в полной мере вести строительство, прокладывать коммуникации, расширять сельскохозяйственное производство или свободно перемещаться.

Азербайджан вкладывает значительные средства в восстановление освобожденных территорий, одновременно проводя масштабную работу по их очистке от мин. Фактически стране приходится решать две задачи параллельно - строить новое будущее и обезвреживать наследие прошлого.

Именно здесь возникает необходимость в международной поддержке. Разминирование - дорогостоящий, длительный и технологически сложный процесс, который имеет значение далеко за пределами непосредственно затронутых районов. Безопасность освобожденных территорий напрямую связана с возможностью возвращения людей, восстановлением экономики и долгосрочной стабильностью всего региона.

Минная угроза не исчезает вместе с прекращением войны. Пока земля остается заминированной, война продолжает оставлять свой след в мирной жизни.

Поэтому разминирование в Азербайджане - это не просто часть послевоенного восстановления. Это условие того, чтобы само понятие «освобожденная территория» означало землю, на которой снова можно безопасно жить.