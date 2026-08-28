СМИ: Трамп лично направил главу ЦРУ в Россию

Президент США Дональд Трамп лично направил директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их сведениям, миссия Рэтклиффа была «настолько деликатной», что даже некоторые чиновники Белого дома не знали о ней заранее. Представители военного руководства США и доверенные помощники Трампа, которых обычно информируют о таких событиях, оставались в неведении о послании, которое Рэтклифф должен был доставить Кремлю, указывает издание. Согласно информации его источников, европейские чиновники были вынуждены искать информацию об этом уже после его визита.

Газета утверждает со ссылкой на двух европейских чиновников, что Рэтклифф сообщил российским коллегам, что США остаются приверженными пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Рэтклифф обсудил в Москве сотрудничество РФ с Ираном и активизацию переговоров с Украиной, заявили WSJ неназванные американские и европейские чиновники.