Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможностью нападения России на страны НАТО.
В интервью Axios он назвал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о том, что тот должен был предостеречь российскую сторону от действий против членов альянса.
Трамп назвал поездку Рэтклиффа «стандартной деловой поездкой» и выразил недоумение в связи с ее освещением в СМИ.
«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких посланий не было, и ничего необычного не произошло», – сказал американский президент.
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