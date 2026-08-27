Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможностью нападения России на страны НАТО.

В интервью Axios он назвал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о том, что тот должен был предостеречь российскую сторону от действий против членов альянса.

Трамп назвал поездку Рэтклиффа «стандартной деловой поездкой» и выразил недоумение в связи с ее освещением в СМИ.

«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких посланий не было, и ничего необычного не произошло», – сказал американский президент.