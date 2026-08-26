Умер актер Тим Карри — звезда «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Британский актер Тим Карри, прославившийся благодаря роли доктора Фрэнк-н-Фёртера в культовом фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора», умер в возрасте 80 лет.

По данным TMZ, актер скончался поздно вечером 25 августа в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы сообщили изданию, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Карри также известен по ролям Пеннивайза в экранизации «Оно», дворецкого Уодсворта в «Шараде» и другим работам в кино, на телевидении и в театре.