Венгрия сочла Россию «угрозой»

Венгрия классифицирует Россию как «угрозу», сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы венгерского правительства.

Новый курс отражен в директивах для венгерской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, подписанных премьер-министром Петером Мадьяром, передает Magyar Nemzet.

Спустя несколько месяцев после смены венгерского правительства в апреле этого года, когда на пост премьер-министра вместо Виктора Орбана, выступавшего в поддержку России, пришел Мадьяр, Будапешт официально закрепил новый внешнеполитический курс, обозначив Москву как «угрозу».

«Действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», — говорится в документах. Из них следует, что Будапешт также поддерживает усилия, которые могли бы привести к переговорам о «прочном мире и долгосрочных гарантиях безопасности» для Киева.

Источник: РБК