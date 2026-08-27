Переживший атаку дрона моряк найден мёртвым в Баку - ФОТО
В Баку обнаружено тело моряка Эльвина Ибадова.
Как сообщает Lent.az, его тело было найдено в доме, где он проживал. Причина смерти пока неизвестна.
Отметим, что Эльвин Ибадов был мотористом судна «Natra», подвергшегося атаке беспилотников в Азовском море. После инцидента он вернулся в Баку.
По факту смерти моряка проводится расследование.
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