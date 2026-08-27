«Карабах» проиграл «Твенте» и завершил выступление в еврокубках - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
«Карабах» потерпел поражение от нидерландского «Твенте» в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА и не смог пробиться в общий этап турнира.
Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.
После безголевого первого тайма Кади на 59-й минуте вывел «Карабах» вперед. Однако «Твенте» сумел отыграться: на 79-й минуте отличился Марко Пьяца.
В компенсированное время Мартин Зломишич забил второй мяч агдамского клуба, после чего счет по сумме двух встреч стал 2:2. Команды продолжили игру в дополнительное время.
В овертайме Ваут Вегхорст на 94-й минуте вывел «Твенте» вперед, а на 114-й минуте Юнес Таха установил окончательный счет — 1:4.
Таким образом, «Твенте» победил по сумме двух матчей 4:2 и вышел в общий этап Лиги конференций.
«Карабах» завершил выступление в еврокубках.
22:45
«Твенте» забил четвертый мяч в ворота «Карабаха».
На 114-й минуте четвертый мяч нидерландской команды забил Юнес Таха.
22:30
На 94-й минуте Ваут Вегхорст забил третий мяч «Твенте» в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Счет — 1:3 в пользу нидерландского клуба.
22:07
«Твенте» забил второй мяч в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА против «Карабаха».
Счет встречи — 1:2 в пользу нидерландского клуба.
21:55
«Твенте» восстановил равновесие в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА против «Карабаха».
На 79-й минуте отличился Марко Пьяца.
21:36
«Карабах» открыл счет в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА против нидерландского «Твенте».
На 59-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Счет — 1:0 в пользу азербайджанского клуба.
21:20
В Баку стартовал второй тайм ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и нидерландским «Твенте».
По итогам первых 45 минут команды не смогли открыть счет — 0:0.
20:15
Стартовал матч плей-офф Лиги конференций между «Карабахом» и «Твенте»
Ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте» начался в Баку.
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главный арбитр матча — норвежский рефери ФИФА Рохит Сагги.
Из-за погодных условий старт игры был отложен на 15 минут.
Напомним, в первом матче в Нидерландах «Карабах» одержал победу со счётом 1:0.
19:10
В Баку состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте».
Стартовые составы команд на встречу, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, уже объявлены.
«Карабах»: Мартин Зломислич, Матеус Силва, Бадави Гусейнов (к), Бенсе Варконьи, Бруну Ланга, Самуэл Лобато, Марко Янкович, Кади Боржес, Алексей Кащук, Джали Муаддиб, Муса Гурбанлы.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Твенте»: Ларс Уннершталль, Барт ван Рой, Рууд Нийстад, Робин Прёппер, Макс Брюнс, Рамиз Зерруки, Дауда Вейдманн, Дан Ротс, Юнес Таха, Сондре Ориесетер, Ваут Вегхорст.
Главный тренер: Джон ван ден Бром.