В Гейчае арестован подозреваемый в выращивании наркотиков

В Гейчае задержан мужчина, выращивавший наркосодержащие растения.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Гейчайского РОП (районного отдела полиция), был задержан ранее судимый 39-летний Нияз Мирзоев, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений, передает 1news.az.

По месту его проживания были обнаружены наркосодержащие растения, за которыми он специально ухаживал, а также наркотические средства.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Н. Мирзоева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.