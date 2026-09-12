 Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

First News Media14:15 - Сегодня
Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

Сегодня утром на 86-м году жизни скончался бывший государственный деятель, экс-министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вагиф Юсиф оглу Новрузов.

Вагиф Новрузов родился в 1940 году. Свой профессиональный путь он посвятил защите правопорядка и служению государству. С середины 1980-х годов Вагиф Новрузов возглавлял Управление внутренних дел Наримановского района города Баку.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 12-го созыва, где работал в составе Комиссии по вопросам законодательства и законности. С 1990 года возглавлял 6-е Управление МВД республики, а с февраля 1991 года занимал руководящий пост в Главном управлении по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом МВД СССР.

Вагиф Новрузов вошел в историю современной государственности как один из народных депутатов, подписавших 30 августа 1991 года Декларацию Верховного Совета Азербайджанской Республики о восстановлении государственной независимости Азербайджана. Подписав этот судьбоносный документ, будучи на высоком государственном посту в структуре МВД СССР, он осознанно поставил под угрозу не только свою карьеру, но и жизнь ради будущего Родины.

Вагиф Новрузов также был ветераном Первой Карабахской войны.

В сложнейший период становления независимости страны, 3 июля 1993 года, указом председателя Верховного Совета Гейдара Алиева Вагиф Новрузов был назначен на должность министра внутренних дел Азербайджана, которую занимал до 29 апреля 1994 года. Его многолетний путь от главы районного управления до министра останется примером верности служебному долгу и принципиальности.

Коллеги и современники помнят Вагифа Новрузова как высокого профессионала, принципиального офицера и человека, внесшего значительный вклад в укрепление законности и системы правоохранительных органов.

Светлая память о Вагифе Юсиф оглу Новрузове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!

Поделиться:
2164

Актуально

Экономика

Акционеры Bank Respublika и AccessBank утвердили важную сделку

Политика

Хикмет Гаджиев и посол Ирана продолжили в Кяльбаджаре традицию пить "Истису" - ...

Общество

В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ...

Общество

Завтра ожидается до 33° тепла

Общество

В Баку расселили жильцов дома из-за строительства шахты метро? — ответ организации

В Баку мотоциклиста арестовали за автохулиганство

В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ФОТО

В Алматы открылась Азербайджанская воскресная школа - ФОТО

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

Sabah Residence: квартиры за миллион, фасад не устоял перед ветром - ФОТО - ВИДЕО

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Александром Шаровским - ФОТО

Последние новости

В Баку расселили жильцов дома из-за строительства шахты метро? — ответ организации

Сегодня, 17:45

В Баку мотоциклиста арестовали за автохулиганство

Сегодня, 17:23

Хикмет Гаджиев и посол Ирана продолжили в Кяльбаджаре традицию пить "Истису" - ВИДЕО

Сегодня, 17:05

Иностранные дипломаты побывали на заводе минеральной воды "Истису"

Сегодня, 17:00

В Сирии семь человек погибли при пожаре в тюрьме - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Посол: межмидовские консультации Беларуси и Азербайджана охватили широкий спектр

Сегодня, 16:30

Трамп заявил, что получил от хуситов заверения в нежелании воевать с США

Сегодня, 16:14

Путин: страны глобального Юга должны быть шире представлены в Совбезе ООН

Сегодня, 16:07

Представители иностранного дипкорпуса посетили монастырский комплекс Худавенг - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:54

Лидер победившей в Саксонии-Анхальт ультраправой партии допустил депортации мигрантов силой оружия

Сегодня, 15:49

Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии

Сегодня, 15:40

Беларусь планирует начать строительство агрогородка в Карабахе в 2027 году

Сегодня, 15:37

Путин назвал устав ООН ключевым источником международного права

Сегодня, 15:30

В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ФОТО

Сегодня, 15:20

Трамп предположил, что Иран стоит за ударом по нефтепроводу в Саудовской Аравии

Сегодня, 15:15

Пиневич: визит Али Асадова в Беларусь планируется на конец 2026 — начало 2027 года

Сегодня, 15:00

В Татарстане разбился легкомоторный самолет, погибли пилот и пассажир

Сегодня, 14:46

Трамп пообещал разрешить проблемы Ормузского пролива

Сегодня, 14:25

В Алматы открылась Азербайджанская воскресная школа - ФОТО

Сегодня, 14:21

Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

Сегодня, 14:15
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10