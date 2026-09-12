Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

Сегодня утром на 86-м году жизни скончался бывший государственный деятель, экс-министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вагиф Юсиф оглу Новрузов.

Вагиф Новрузов родился в 1940 году. Свой профессиональный путь он посвятил защите правопорядка и служению государству. С середины 1980-х годов Вагиф Новрузов возглавлял Управление внутренних дел Наримановского района города Баку.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 12-го созыва, где работал в составе Комиссии по вопросам законодательства и законности. С 1990 года возглавлял 6-е Управление МВД республики, а с февраля 1991 года занимал руководящий пост в Главном управлении по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом МВД СССР.

Вагиф Новрузов вошел в историю современной государственности как один из народных депутатов, подписавших 30 августа 1991 года Декларацию Верховного Совета Азербайджанской Республики о восстановлении государственной независимости Азербайджана. Подписав этот судьбоносный документ, будучи на высоком государственном посту в структуре МВД СССР, он осознанно поставил под угрозу не только свою карьеру, но и жизнь ради будущего Родины.

Вагиф Новрузов также был ветераном Первой Карабахской войны.

В сложнейший период становления независимости страны, 3 июля 1993 года, указом председателя Верховного Совета Гейдара Алиева Вагиф Новрузов был назначен на должность министра внутренних дел Азербайджана, которую занимал до 29 апреля 1994 года. Его многолетний путь от главы районного управления до министра останется примером верности служебному долгу и принципиальности.

Коллеги и современники помнят Вагифа Новрузова как высокого профессионала, принципиального офицера и человека, внесшего значительный вклад в укрепление законности и системы правоохранительных органов.

Светлая память о Вагифе Юсиф оглу Новрузове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!