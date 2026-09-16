 Полиция отреагировала на видео с курящими электронные сигареты школьниками в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Полиция отреагировала на видео с курящими электронные сигареты школьниками в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова11:20 - Сегодня
Полиция отреагировала на видео с курящими электронные сигареты школьниками в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку полиция провела профилактические мероприятия после распространения видеозаписи, на которой учащиеся 11-го класса школы-лицея №264 курят электронные сигареты в классной комнате и ведут прямую трансляцию в социальной сети.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BakuWs, информация об инциденте была доведена до руководства учебного заведения и родителей школьников.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики Луму Исрафилли.

По ее словам, о случившемся проинформированы руководство школы и родители учеников.

«С учащимися были проведены профилактические беседы. Им разъяснили недопустимость подобных случаев и предупредили о принятии соответствующих мер в случае их повторения в будущем», - отметила Л.Исрафилли.

2026/09/15 16:34

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, полиция приняла меры в связи с видеокадрами, снятыми в одной из школ страны в первый день нового учебного года.

На распространившемся в социальных сетях видео школьники в классной комнате используют электронные сигареты, а одна из учениц ведет прямую трансляцию.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, а согласно другой информации издания, кадры были сняты в школе-лицее №264.

Ранее сообщалось, что по данному факту был направлен запрос в соответствующую организацию. О результатах расследования и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

15:58

В одной из школ Баку ученики попали на видео с электронными сигаретами в классе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная в первый день нового учебного года в одной из школ столицы.

На опубликованных кадрах ученики, находящиеся в школьной форме, используют электронные сигареты непосредственно в классной комнате. При этом одна из учениц ведет прямую трансляцию в социальной сети, находясь в учебном кабинете.

По утверждению самих школьников, съемка проходила в средней школе №138 в Баку.

Видеозапись вызвала обсуждение в социальных сетях и вновь привлекла внимание к вопросам соблюдения дисциплины и контроля за поведением учащихся непосредственно в школах.

Стоит отметить, что инцидент произошел в первый день нового учебного года.

В связи с распространением видеозаписи в соответствующую организацию направлен запрос для получения информации и официального комментария по ситуации.

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