В Баку усилился ветер, в районах прошли дожди: Фактическая погода

Обнародованы фактические данные о погоде на 28 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в большинстве районов погода прошла преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах временами шли дожди, гремели грозы, передает 1news.az.

В отдельных местах осадкам сопутствовал кратковременный ливневый характер.

Количество выпавших осадков составило: в Гедабее - 20 мм (37% месячной нормы), в Гусаре - 5 мм, в Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Гёйгёле, Грызе, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Сарыбаше (Гах), а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 23 м/с, в Нефтчале и Джульфе - до 18 м/с.

В Грызе и Шахдаге наблюдается туман.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 31, в Нахчыванской АР - до 38, в низменных (Аранских) районах - до 37, в горных районах - до 26 градусов тепла.