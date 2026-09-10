Руководство сети магазинов «Bantik» привлечено к ответственности - ЗАЯВЛЕНИЕ

Как мы сообщали, бывшая продавец сети магазинов «Bantik» Айсу Абдуллаева заявила, что после увольнения ей не выплатили причитающиеся бонусы. По ее словам, после публикации видео об этом в социальных сетях ей также начали угрожать.

Как сообщил Bakupost, Государственная служба инспекции труда сообщила, что обращение Айсу Абдуллаевой было рассмотрено.

«В ходе проверки у ООО “Bright Beauty” были запрошены соответствующие документы. В связи с тем, что они не были представлены в полном объеме, были приняты предусмотренные законодательством меры», — говорится в ответе ведомства.

В службе также сообщили, что должностное и юридическое лица ООО «Bright Beauty» привлечены к административной ответственности, а на предприятие наложен штраф.

Отмечается, что заявительнице в установленном порядке был направлен ответ по итогам рассмотрения ее обращения.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялись похожие жалобы, связанные с сетью «Bantik». Так, в 2024 году женщина, заявившая, что работала в магазине продавцом, сообщала, что не получила зарплату за 10 дней работы.

Руководитель компании Лейла Алиева, комментируя тогда эти утверждения, заявила, что не знакома с женщиной, и выразила готовность связаться с ней для урегулирования ситуации.