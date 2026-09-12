Арестован сотрудник «Бакинского центра Toyota» за мошенничество на 610 тысяч манатов

Вынесен приговор водителю автоцентра Toyota Center Baku Вюсалу Керимову (фамилии изменены, 1986 г.р.).

Как передает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, мужчина был привлечен к уголовной ответственности на основании жалобы своего знакомого Тамерлана Алиева.

Следствие установило, что Керимов работал в указанной компании с 2014 года и успел обзавестись там определенными связями. Воспользовавшись доверием Т. Алиева, он предложил ему создать совместный бизнес.

Керимов убедил приятеля, что в Toyota Center Baku регулярно поступают заказы на доставку автомобилей из Японии, от которых клиенты иногда отказываются. По словам злоумышленника, они могли бы выкупать «отказные» машины на выгодных условиях для последующей перепродажи и делить прибыль.

Под этим предлогом в период с 2024 по 2025 год Керимов выманил у потерпевшего крупную сумму денег, после чего скрылся и отказался возвращать средства. В общей сложности путем мошенничества он завладел деньгами Т. Алиева в размере 610 тысяч манатов.

Материалы уголовного дела были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Суд признал Вюсала Керимова виновным по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса и приговорил его к 10 годам лишения свободы.