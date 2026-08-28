Попытка незаконного ввоза лекарств пресечена на границе с Грузией

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления, пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств через таможенную границу без декларирования.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На импортном контрольно-пропускном пункте таможенного поста «Красный мост» был проведен таможенный досмотр грузового автомобиля с применением стационарной рентгеновской установки.

В ходе досмотра в тягаче транспортного средства были обнаружены недекларированные таможенному органу лекарственные препараты 4 наименований: 448 капсул и 81 единица медикаментов.

По данному факту проводится расследование.

