Смерть греческого певца Йоргоса Мазонакиса обрастает новыми деталями 

Судебно-медицинская экспертиза тела известного греческого певца Йоргоса Мазонакиса не позволила установить точную причину его смерти.

Теперь следствие ожидает результатов токсикологических и гистологических исследований – об этом сообщает CNN Greece.

Й.Мазонакис скончался 9 сентября в возрасте 54 лет после остановки сердца в частной клинике в центре Афин - затем его доставили в больницу без самостоятельного дыхания и пульса, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

В рамках расследования были задержаны два врача клиники - врач, предложившая Й.Мазонакису пройти процедуру плазмафереза, и ее супруг, владелец частной клиники. Следствие проверяет обстоятельства проведения процедуры и законность ее проведения в данном медицинском учреждении. Врачам уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности/смертельном оставлении в опасности – в свою очередь семья артиста добивается переквалификации обвинения на убийство с косвенным умыслом.

Особое внимание следователи уделяют камерам наблюдения и оборудованию для плазмафереза. По данным CNN Greece, камера зафиксировала прибытие певца в клинику раньше, чем утверждала врач. Кроме того, было установлено, что аппарат для плазмафереза работал около 45 минут, хотя врач заявляла, что процедура не успела начаться до того, как у Мазонакиса произошла остановка сердца.

Следствие также выясняет, имела ли клиника необходимые разрешения для проведения плазмафереза и использования соответствующего оборудования - окончательные выводы о причине смерти будут сделаны после получения результатов дополнительных экспертиз.

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