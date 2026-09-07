В Баку, Гёйчае и Евлахе 7 сентября временно отключат свет: адреса и график - ОБНОВЛЕНО

В Баку, Гёйчае и Евлахе 7 сентября возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 не будет света на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуллы Шаига, Азада Мирзоева, Мухаммеда Хиябани, 7-й Саллагхана и Таги Шахбази в Ясамальском районе столицы.

Плановые отключения также будут введены с 10:00 до 17:00 в селах Джяирли, Чайархы и Кюрдамыш Гёйчайского района.

Ограничения с 10:00 до 13:00 будут введены и в селе Кёвяр Евлахского района.

"После завершения ремонтных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - говорится в сообщении ОАО.

08:23

В Ясамальском районе Баку завтра будут локальные перебои с электроснабжением.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции.

На время работ с 10:00 до 13:00 не будет света на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуллы Шаига, Азада Мирзоева, Мухаммеда Хиябани, 7-й Саллагхана и Таги Шахбази.

"После завершения ремонтных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в ОАО "Азеришыг".