Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве длилась четыре часа

В Киеве завершилась продолжавшаяся около 4 часов встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером.

Как сообщает 1news.az, украинский лидер в ходе пресс-брифинга по итогам встречи шутливо заявил, что американские делегаты «отработали даже лучше, чем системы Patriot», в которых украинцы в последнее время остро нуждаются.

«В то же время другое важнейшее значение сегодняшнего визита представителей президента США заключается в том, что благодаря их присутствию здесь по Киеву не наносятся удары», — отметил В. Зеленский.

Президент Украины отметил, что главным успехом переговоров для него стали результаты, связанные с укреплением ПВО страны.

«В 2027 году США увеличат производство ракет для систем ПВО Patriot. Украина надеется на увеличение объёмов производства противоракетного вооружения. Американская сторона в следующем году увеличит объём производства антибаллистических ракет для Patriot. Мы считаем, что в любом случае война завершится, тем не менее они нам понадобятся. Мы возлагаем надежды на такие системы для обороны нашего государства. Поэтому в следующем году мы увеличим объёмы. Я в этом полностью уверен», — добавил Зеленский.